Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu - Haberler

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Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunları 76 kilo final müsabakasında İtalyan Enrica Rinaldi'yi 10-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunları 76 kilo final müsabakasında İtalyan Enrica Rinaldi'yi 10-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Oran kentinde düzenlenen organizasyonda Yasemin Adar Yiğit, çeyrek final karşılaşmasında Mısırlı Samar Hamza'yı 10-0, yarı finalde ise İspanyol Carla Lera Celda'yı 10-0 mağlup ederek finale çıktı. Finalde ise İtalyan Enrica Rinaldi'yi yine aynı skorla 10-0 ile geçen Yiğit, şampiyon oldu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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