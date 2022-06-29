Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunları 76 kilo final müsabakasında İtalyan Enrica Rinaldi'yi 10-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunları 76 kilo final müsabakasında İtalyan Enrica Rinaldi'yi 10-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Oran kentinde düzenlenen organizasyonda Yasemin Adar Yiğit, çeyrek final karşılaşmasında Mısırlı Samar Hamza'yı 10-0, yarı finalde ise İspanyol Carla Lera Celda'yı 10-0 mağlup ederek finale çıktı. Finalde ise İtalyan Enrica Rinaldi'yi yine aynı skorla 10-0 ile geçen Yiğit, şampiyon oldu.
Demirören Haber Ajansı / Spor