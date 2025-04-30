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Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı, Jimmy Key Universail Yarışları'nda Ödül Kazandı

Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı, Jimmy Key Universail Yarışları'nda Ödül Kazandı
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Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı, 14'üncü Jimmy Key Universail Yelken Yarışları'nda bir birincilik ve bir dördüncülük kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 27 tekne ve 400 sporcunun katıldığı yarışlarda ORC A1 kategorisinde ödül aldı.

Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı, 14'üncü Jimmy Key Universail 2025 Yelken Yarışları'nda bir birincilik, bir dördüncülük kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Yaşar Üniversitesi, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Jimmy Key Universail Yelken Yarışları'nda ORC A1 kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Urla İskele'de "Özgürlük Rotamız" sloganıyla düzenlenen yarışlara, 17 üniversiteden 27 tekne ve 400 sporcu katıldı.

Jimmy Key Universail Yelken Yarışları'nda iki gün boyunca kıyasıya mücadele eden Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı, en yüksek performanslı teknelerin yer aldığı ORC A1 kategorisinde iki tekne ile yarışarak birincilik ve dördüncülük kupalarını kazanmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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