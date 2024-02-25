Yaptığı faul pahalıya patladı! Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray derbisinde yok
Beşiktaş'ın deplasmanda İstanbulspor ile oynadığı maçta Gedson Fernandes, sarı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ın deplasmanda İstanbulspor ile kozlarını paylaştığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
GEDSON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Mücadelenin 34. dakikasında Beşiktaş'ta Gedson yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Kart sınırında olan yıldız futbolcu Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.