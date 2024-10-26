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Yalova VIP, Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Yalova VIP, Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Yalova VIP, evinde Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u 70-67 mağlup etti. İki takım arasındaki zorlu mücadele, ev sahibi Yalova'nın son çeyrekte gösterdiği performansla sonuçlandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Yalova VIP, sahasında Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u 70-67 yendi.

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-16 önde geçen ev sahibi takım, devre arasına 27-34 geride girdi.

Üçüncü periyot, Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'un 47-52'lik üstünlüğüyle geçilse de final çeyreğinde rakibine üstünlük kuran Yalova VIP, mücadeleden 70-67 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Yalova temsilcisi, ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Balıkesir ekibi ise üçüncü yenilgisini aldı.

Kaynak: AA / Onur Erdik - Spor

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