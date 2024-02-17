- Yalçın Koşukavak : "İnşallah hedeflediğimiz yere gideriz"

İSTANBUL - Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-1 kazandıkları Tuzlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımı tebrik ederim. 36 puana ulaştık. İnşallah hedeflediğimiz yere gideriz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 2-1 yenerek puanını 36'ya yükseltti. Karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Bu stat benim için çok anlam ifade diyor. Ben Bursaspor'un teknik direktörüyken 2019'da İstanbulspor'a rakip olmuştum. O zaman gelmiştim. Yalçın Koşukavak, İstanbulspor'da herkes tarafından tanındı. Bu statta çok güzel hatıralarım var. Çok güzel işler başardık. Bugün maça iyi başladık. Golü bulunca oyuncularımın motivasyonu düştü. Seyirci de yoktu. Bunlardan dolayı konsantrasyonumuz düştü. 15 ila 30. dakikalar arasında baskı yedik. Sonrasında da golü yedik. Sonrasında krizli dakikalarımız devam etti. Devre arasında oyuncularımla teknik anlamda bazı paylaşımlar yaptım. İkinci yarıda daha çok pozisyon bulduk. Zaman zaman geçiş oyunundan kontra ataklar yedik ama iyi karşıladık. Son bölümde de önde oynarken duran top kazandık. Kornerden de gol bulduk ve maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ederim. 36 puana ulaştık. İnşallah hedeflediğimiz yere gideriz. Tuzlaspor'a da başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.