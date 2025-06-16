Yağız Kaan Erdoğmuş, Dünya Satranç Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Büyükusta (GM) ünvanlı Yağız Kaan Erdoğmuş, Dünya Takımlar Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nın yıldırım kategorisinde masa birincisi oldu.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyonun hızlı kategorisinde mücadele eden Türk kulüplerinden Generation XYZA 8'inci, Türk Hava Yolları 31'inci, Satranç İstanbul da 49'uncu sırayı aldı.

Yıldırım kategorisinde ise C Grubu'nu 4'üncü bitiren Generation XYZA, son 16 takım arasına girdi. Hızlı kategorisinin şampiyonu Team MGD1 (Hindistan) ile oynadığı iki karşılaşmayı da kaybeden Türk ekibi, turnuvaya veda etti.

Generation XYZA takımında yer alan Yağız Kaan, yıldırım kategorisinde çıktığı 14 oyunda yenilgisiz 13 puan topladı. 14 yaşındaki milli satranççı, 2711 ELO (satranç derecelendirme sistemi) performansıyla kendi masasında altın madalya kazandı.