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Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı maçlar belli oldu

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TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de devreye alınacak yabancı VAR hakeminin hangi maçlarda görev yapacağını açıkladı. Otyakmaz, çalışmaların devam ettiğini ve büyük ihtimalle bu hafta yabancı VAR hakemine geçileceğini ifade etti.

Süper Lig'de devreye alınacak yabancı VAR hakeminin hangi maçlarda görev yapacağı ile ilgili TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz açıklama yaptı.

"İLK BAŞTA ÖNEMLİ MAÇLARI BAZ ALACAĞIZ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, NTV'de yaptığı açıklamada, "Türk hakemlerine güvenmiş olmamıza rağmen son dönemlerdeki spekülasyonlar ve onları biraz da motive etme açısından, yabancı hakeme karşı olmamıza rağmen, alttan gelen istek ve biraz da polemikleri önlemek açısından yabancı VAR hakemine kapılarımızı açtık. Çalışmalarımız devam ediyor, sanırım büyük bir ihtimalle bu hafta da yetişebilir yabancı VAR hakemine geçeceğiz. İhtiyaca göre bakacağız. İlk başta stratejik önemli maçları baz alacağız. Daha sonra hem şampiyonluk hem de düşme hattındaki maçlar önemli geçeceği için o maçlarda da değerlendirebiliriz" dedi.

Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı maçlar belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAbdullah DÖKMECİ:

Merak etmeyin yabancı hakemler de bizim işimizi ÇÖZEMEZ

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Haber YorumlarıVatan:

sampiyon yaptimiz yenimi getirdiniz maddem sorun yoktu yabanci hakem niye :))

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