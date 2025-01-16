Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı maçlar belli oldu

Süper Lig'de devreye alınacak yabancı VAR hakeminin hangi maçlarda görev yapacağı ile ilgili TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz açıklama yaptı.

"İLK BAŞTA ÖNEMLİ MAÇLARI BAZ ALACAĞIZ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, NTV'de yaptığı açıklamada, "Türk hakemlerine güvenmiş olmamıza rağmen son dönemlerdeki spekülasyonlar ve onları biraz da motive etme açısından, yabancı hakeme karşı olmamıza rağmen, alttan gelen istek ve biraz da polemikleri önlemek açısından yabancı VAR hakemine kapılarımızı açtık. Çalışmalarımız devam ediyor, sanırım büyük bir ihtimalle bu hafta da yetişebilir yabancı VAR hakemine geçeceğiz. İhtiyaca göre bakacağız. İlk başta stratejik önemli maçları baz alacağız. Daha sonra hem şampiyonluk hem de düşme hattındaki maçlar önemli geçeceği için o maçlarda da değerlendirebiliriz" dedi.