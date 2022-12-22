Yabancı sınırı kalkıyor mu? TFF Başkanı Büyükekşi'nin sözleri futbolseverleri yıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırında değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti. Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Şu anda yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok." ifadelerini kullandı. Yabancı sınırının kaldırılmasını savunan birçok futbolsever, Büyükekşi'nin bu sözleri karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Süper Lig'de her zaman tartışma konusu olan yabancı sınırına ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, açıklamalarda bulundu.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Büyükekşi yabancı sınırına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

"HERKES BUNDAN MEMNUN KALDI"

Hakem atamalarıyla ilgili de konuşan Büyükekşi, "Bundan sonra her hafta dijital atama yapılacak. Futbolun marka değerini yükseltmeye çalışıyoruz. Ayın 21'inde bütün başkanları çağırdık. Hangi takımın birbiriyle maçı varsa iki başkan bir araya geldi. Daha önce söylediğimiz gibi kulüp başkanlarıyla birlikte hakem atamasını yaptık. Hangi hakemin neden atandığını, diğerinin neden atanamadığını gösterdik. Herkes de bundan memnun kaldı." dedi.