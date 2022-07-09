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Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina! Bir ilki başardı

Haberler.com - Spor
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Wimbledon tek kadınlarda Elena Rybakina, Tunuslu rakibi Ons Jabeur'u 2-1 mağlup ederek ilk grand slam zaferine ulaştı.

Wimbledon tek kadınlar finalinde dünya 2 numarası Tunuslu Ons Jabeur ile 23 numarası Rusya doğumlu Kazak Elena Rybakina karşılaştı.

Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina! Bir ilki başardı

GERİDEN GELİP ŞAMPİYON OLDU

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur'u 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina, şampiyon oldu. Rybakina, ilk seti 6-3 kaybederek geri düşse de son 2 seti 6-2 ve 6-2 kazanarak tarihi bir zafere ulaştı.

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