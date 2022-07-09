Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina! Bir ilki başardı

Wimbledon tek kadınlar finalinde dünya 2 numarası Tunuslu Ons Jabeur ile 23 numarası Rusya doğumlu Kazak Elena Rybakina karşılaştı.

GERİDEN GELİP ŞAMPİYON OLDU

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur'u 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina, şampiyon oldu. Rybakina, ilk seti 6-3 kaybederek geri düşse de son 2 seti 6-2 ve 6-2 kazanarak tarihi bir zafere ulaştı.

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