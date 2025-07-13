Wimbledon'ı Kazanan İlk İtalyan: Jannik Sinner

Wimbledon'ı Kazanan İlk İtalyan: Jannik Sinner
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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkekler finalinde İtalyan tenisçi Jannik Sinner, geçen yılın şampiyonu İspanyol Carlos Alcaraz'ı 3-1 yenerek tarihi bir başarıya imza attı.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'da tek erkekler finalinde İtalyan raket Jannik Sinner, geçen iki yılın şampiyonu İspanyol Carlos Alcaraz'ı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon tek erkekler finalinde dünya sıralamasında ilk sırada yer alan Sinner ve iki numarası Alcaraz karşılaştı. İtalyan raket, 4-6, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setler sonunda Alcaraz'ı 3-1 mağlup ederek Wimbledon'ı kazanan tarihteki ilk İtalyan tenisçi oldu. Sinner iki kez Avustralya Açık, bir kez Amerika Açık'la birlikte kariyerinin dördüncü grand slam zaferini elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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