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Alexander Zverev ile Arthur Fery, Wimbledon'da yarı finalde

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Wimbledon tek erkeklerde Alexander Zverev, Taylor Fritz'i 3-0 yenerek kariyerinde ilk kez yarı finale yükseldi. Arthur Fery ise Flavio Cobolli'yi 3-0 mağlup ederek yarı finalde Zverev'in rakibi oldu.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile dünya 114 numarası Arthur Fery, yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

Son Fransa Açık şampiyonu Alman raket Zverev, ABD'li Taylor Fritz'i 6-4, 6-4 ve 6-2 'lik setlerle 3-0 yenerek kariyerinde ilk kez Wimbledon'da adını yarı finale yazdırdı.

Büyük Britanyalı sporcu Arthur Fery ise İtalyan Flavio Cobolli'yi 6-4, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Zverev ile Fery, yarı finalde kozlarını paylaşacak. Kazanan tenisçi ise finalde Jannik Sinner-Novak Djokovic eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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