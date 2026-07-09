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Wimbledon'da tek kadınlarda finalin adı: Karolina Muchova-Linda Noskova

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Çek raketler Karolina Muchova ile Linda Noskova karşı karşıya gelecek. Muchova, yarı finalde Coco Gauff'u; Noskova ise Marta Kostyuk'u eleyerek finale çıktı. Final 11 Temmuz'da oynanacak.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Çek raketler Karolina Muchova ile Linda Noskova karşı karşıya gelecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada tek kadınlarda yarı final müsabakaları oynandı.

Dünya 9 numarası Karolina Muchova, ABD'li Coco Gauff'u 6-2, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.

12 numaralı seribaşı Linda Noskova ise Ukraynalı Marta Kostyuk'u 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Organizasyonda tek kadınlar finali, 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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