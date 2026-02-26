Wesley Sneijder'e binlerce ölüm tehdidi! İşte nedeni
Benfica–Real Madrid maçındaki ırkçılık olayına tepki gösteren Wesley Sneijder, yaklaşık 4 bine yakın ölüm tehdidi aldığını açıkladı.
- Wesley Sneijder, Benfica-Real Madrid maçındaki ırkçılık olayına tepki gösterdiği için yaklaşık 4 bin ölüm tehdidi aldı.
- Sneijder, sosyal medyadan gelen mesajların çoğunun doğrudan tehdit içerdiğini açıkladı.
- Spor kamuoyu temsilcileri, Sneijder'in ırkçılığa karşı açıklamaları nedeniyle tehdit edilmesini eleştirdi.
Geçen hafta oynanan Benfica– Real Madrid maçında yaşanan ırkçılık olayına tepki gösteren Wesley Sneijder, aldığı tehditlerle gündeme geldi.
ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIĞINI AÇIKLADI
Hollandalı eski futbolcu, söz konusu karşılaşmadaki ırkçı tezahüratlara karşı yaptığı açıklamaların ardından yaklaşık 4 bine yakın ölüm tehdidi aldığını duyurdu. Sneijder, sosyal medya üzerinden gelen mesajların büyük bölümünün doğrudan tehdit içerdiğini belirtti.
Yaşanan gelişme, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Birçok spor kamuoyu temsilcisi, ırkçılığa karşı yapılan açıklamalar nedeniyle tehdit edilmesini sert sözlerle eleştirdi.