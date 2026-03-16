Vuran vurana! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine bir şok daha

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Liverpool, Premier Lig'de sahasında Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz ekibi son dakika golüyle iki puan bıraktı.

SZOBOSZLAI ÖNE GEÇİRDİ

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Anfield'da oynanan karşılaşmada Liverpool, 18. dakikada Dominik Szoboszlai'nin serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı üstün tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda farkı artırma fırsatlarını değerlendiremedi.

RICHARLISON 90. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

Tottenham, karşılaşmanın son anlarında beraberliği yakaladı. 90. dakikada Richarlison'un attığı golle skoru 1-1'e getiren Londra temsilcisi, deplasmandan önemli bir puanla ayrıldı.

LIVERPOOL ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ PUAN KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Liverpool ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı ve puanını 49'a yükseltti. Tottenham ise ligde 5 hafta sonra puan alarak 30 puana ulaştı.

GÖZLER GALATASARAY RÖVANŞINDA

Liverpool, hafta arasında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Anfield'da Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçta İstanbul'da rakibini 1-0 mağlup etmişti.

Alper Kızıltepe
