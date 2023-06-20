Volkan Demirel, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu: Hayalim Hatayspor'u ayağa kaldırmak

Adı Fenerbahçe ile anılan Volkan Demirel, hayalinin bu sezon Hatayspor ile Süper Lig'de mücadele etmek olduğunu açıkladı ve sarı-lacivertlilere kapıyı kapadı.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, geleceği ile ilgili net konuştu. Sarı-lacivertliler ile adı anılan genç hoca, Hatay ile yola devam etmek istediğini belirtti.

"ÇOK FAZLA OYUNCUYLA GÖRÜŞTÜK"

Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "29 Haziran'da Riva'da toplanacağız. Federasyonumuz ve bakanlığımız bize çok destek veriyor. Elimizde 15-16 tane futbolcumuz var. Birçok oyuncumuz ayrılmak durumunda kaldı. Son 3 ayda çok oyuncu izledim, çok fazla oyuncuyla görüştüm. Neticesinde bir yerlere gelmeye başladık. Bulduğum oyuncularla ilgili başkanlarımıza rapor verdim.

"HAYALİM HATAYSPOR'U AYAĞA KALDIRMAK"

Onlar da ellerinden gelen desteği vermeye çalışıyor. 29 Haziran'a kadar yeni transferlerimi yaparsak, onları da aramıza alarak bir sonraki sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Tabii ki hayallerim var ama şu anki hayalim, Hatayspor'un ayağa kalkıp mücadele etmesi. Bunun için elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.