Kimse bu sonu beklemiyordu! Fatih Karagümrük, Volkan Demirel'i kovdu - Haberler

Bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken teknik direktör Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını bildirdi.

TOPU KULÜP BAŞKANINA ATTI

Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı" ifadelerine yer verdi.

FUTBOLCULARA TEŞEKKÜR

Açıklamasının devamında futbolculara teşekkür eden genç teknik adam, "Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

FENERBAHÇE HAYALİ

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile oynadıkları maçın öncesinde konuşan Volkan Demirel, "Benim doğduğum büyüdüğüm Fenerbahçeli Volkan olarak, benim Fenerbahçeli Volkan olmama sebebiyet veren bir camiaya karşı ilk defa rakip olacağım. Daha doğrusu ikinci kez rakip olacağım ama kendi büyüdüğüm evimde rakip olacağım. İnşallah hem onlar adına hem de bizim adımıza güzel bir maç olur." ifadelerini kullanmıştı.