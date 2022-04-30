Volkan Demirel'den Konyaspor'a ağır darbe! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda rahat bir nefes aldı - Haberler

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Volkan Demirel'den Konyaspor'a ağır darbe! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda rahat bir nefes aldı

Haberler.com - Spor
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Volkan Demirel'den Konyaspor'a ağır darbe! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda rahat bir nefes aldı

Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. İkincilik yolunda büyük yara alan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düştü.

Konyaspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 35. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Volkan Demirel'in öğrencileri geriden gelip 2-1 kazandı ve yeşil-beyazlılara ikincilik yolunda ağır bir darbe vurdu.

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Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Samed Onur ve 83. dakikada Karamoah kaydetti. Konyaspor'un tek golü 23. dakikada Zymer Bytyqi'den geldi. Konyaspor, bu mağlubiyetle ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düşerek Şampiyonlar Ligi yolunda ağır yara aldı.

Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük, Volkan Demirel, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Haberler

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