Volkan Demirel'den Konyaspor'a ağır darbe! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda rahat bir nefes aldı

Konyaspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 35. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Volkan Demirel'in öğrencileri geriden gelip 2-1 kazandı ve yeşil-beyazlılara ikincilik yolunda ağır bir darbe vurdu.

KONYASPOR, ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ZORA SOKTU

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Samed Onur ve 83. dakikada Karamoah kaydetti. Konyaspor'un tek golü 23. dakikada Zymer Bytyqi'den geldi. Konyaspor, bu mağlubiyetle ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düşerek Şampiyonlar Ligi yolunda ağır yara aldı.

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