Volkan Demirel'den iddialı derbi açıklaması: 3-4 gün antrenman yapayım, net oynarım
Volkan Demirel, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iddialı bir açıklama yaptı. Futbolu bırakmasına rağmen oynadığı taktirde aynı performansı sergileyeceğini belirten Demirel, "Hafta sonu derbiye çıkayım, yine aynı performansı sergilerim. Biraz kilo aldım tamam ama 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım" dedi.
Son olarak Hatayspor'un teknik direktörlüğünü yapan eski futbolcu Volkan Demirel şimdilerde yorumculuk yapıyor.
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı derbi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Demirel, futbolu bırakmasına rağmen oynaması halinde aynı performansı sergileyeceğini söyledi.
"3-4 GÜN ANTRENMAN YAPAYIM ,OYNARIM"
Demirel, "Hafta sonu derbiye çıkayım, yine aynı performansı sergilerim. Biraz kilo aldım tamam ama 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım" dedi.