Voleybolda genç kızlar ve erkekler final müsabakaları, Ankara ve Eskişehir'de yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre genç kız finalleri 24-29 Mayıs tarihlerinde Ankara'da, genç erkek finalleri ise 25-30 Mayıs tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek.

Final müsabakalarına katılacak 16 takım, kura çekimi sonunda 4 gruba ayrılacak. Gruplarında 1. ve 2. sırayı alan takımlar, elemeli final bölümünde mücadele etmeye hak kazanacak.

Müsabakalara kızlarda 2005 ve daha yukarı, erkeklerde ise 2004 ve daha yukarı doğumlu sporcular katılabilecek.

2023- 2024 sezonu vizesini yaptırmayan ve antrenörü olmayan takımlar sahaya çıkamayacak.