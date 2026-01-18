Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Seçkin Yener, Sadettin Kıralİstanbul Gençlik: Sercan Bıdak, Emre Fırat, Sharifi, Fatih Uğur, Mejias, Palonsky (Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer...

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Seçkin Yener, Sadettin Kıral

İstanbul Gençlik : Sercan Bıdak, Emre Fırat, Sharifi, Fatih Uğur, Mejias, Palonsky (Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Cardoso, Nascimento, Atakan Topal, Ali Fazlı)

Setler: 25-21, 25-18, 25-18

Süre: 85 dakika (29, 27, 29)

Sms Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında İstanbul Gençlik, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla İstanbul Gençlik, ligdeki 10. galibiyetini elde etti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 9. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu