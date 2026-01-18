Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Seçkin Yener, Sadettin Kıral

İstanbul Gençlik : Sercan Bıdak, Emre Fırat, Sharifi, Fatih Uğur, Mejias, Palonsky (Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Cardoso, Nascimento, Atakan Topal, Ali Fazlı)

Setler: 25-21, 25-18, 25-18

Süre: 85 dakika (29, 27, 29)

Sms Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında İstanbul Gençlik, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla İstanbul Gençlik, ligdeki 10. galibiyetini elde etti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 9. kez mağlup oldu.