Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1-3
Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
SALON: AksarayHAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Halit CeritKUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Elif Boran, Mitchem, Simay Gazi (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut)AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESPOR: Güldeniz Önal, Ezgi Bektaş, Stevenson, Duygu Düzceler, Szakmary, Emine...
SALON: AksarayHAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Halit CeritKUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Elif Boran, Mitchem, Simay Gazi (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut)AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESPOR: Güldeniz Önal, Ezgi Bektaş, Stevenson, Duygu Düzceler, Szakmary, Emine Arıcı (Melis Yılmaz, Merve Nur Öztürk, Eylül Akarçeşme, Aslıhan Kılıç, Pelin Özkılıççı)SETLER: 16-25, 25-19, 17-25, 20-25,SÜRE: 98 dakika (23, 27, 23, 25)Kuzeyboru, Misli Sultanlar Ligi Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-Off 7/8 Etabı'nda rakibi Aydın Büyükşehir Belediyespor'a sahasında 3-1 mağlup oldu.
- Aksaray