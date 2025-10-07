Voleybol maçında çıkan yangın panik oluşturdu

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Aras Spor, 170 dakika süren mücadelede Türk Hava Yolları'nı 3-1'lik skorla mağlup etti.

MAÇ ESNASINDA YANGIN ÇIKTI

Maça, üçüncü setin 26. sayısı oynanacağı sırada aydınlatma sisteminde çıkan yangın nedeniyle bir süre ara verildi. TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'ndaki yangın oyuncular arasında paniğe neden oldu. Görevlilerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Eser Türkoğlu

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yilmaz, Çağla Çiçekoğlu, Merve Nezir, Orthmann, Karmen Aksoy)

Aras Spor: Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner, İrem Çor (Simay Kurt, Buse Melis Kara, Aslıhan Kılıç, Smrek, Hazal Selin Uygur, Perez)

Setler: 20-25, 25-27, 25-22, 19-25

Süre: 170 dakika