Voleybol grup birinciliği heyecanı Denizli'de yaşanacak

DENİZLİ (İHA) - Voleybol Yıldız Kızlar Grup Müsabakaları 1-2-3 Nisan tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde, Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 2021-2022 faaliyet programında yer alan Yıldız Kız Kategorisi Eleme Müsabakaları 01-03 Nisan 2022 tarihlerinde Denizli'de yapılacak. Vali Recep Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabakaların teknik toplantısı ve fikstür çekimi bugün saat 17.00 de kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek.

Müsabakalara Antalya, Isparta, Burdur, Muğla, Denizli illerinin yıldız kız kategorisinde illerini birinci tamamlayan 5 takım katılacak. Ev sahibi Denizli'yi grup maçlarında Büyükşehir Belediye Spor Kulübü temsil edecek. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor