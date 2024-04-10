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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluk serisi başlıyor

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonu belirleyecek seride ilk maç, yarın başkent Ankara'da oynanacak.

Lig etabından lider çıkan ve play-off'larda Galatasaray HDI Sigorta'yı iki karşılaşmada da mağlup ederek finale yükselen Halkbank ile son 3 sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart'a üstünlük kuran Fenerbahçe Parolapara'nın karşı karşıya geleceği şampiyonluk serisi yarın başlıyor.

Şampiyonluk için 3 galibiyetin yeteceği 5 maçlık seride ilk servis, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda saat 19.00'da atılacak.

Play-off final etabının maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)

14 Nisan Pazar:

20.00 Fenerbahçe Parolapara-Halkbank (Burhan Felek Vestel)

17 Nisan Çarşamba:

19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)

20 Nisan Cumartesi:

19.00 Fenerbahçe Parolapara-Halkbank (Burhan Felek Vestel) (Gerekirse)

23 Nisan Salı:

19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart) (Gerekirse)

Üçüncülük maçları

Sezonun üçüncüsünü belirleyecek 3 maçlık seride Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta mücadele edecek.

Ligde son 3 sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta'yı karşı karşıya getirecek serideki ilk maç da Ankara'da 12 Nisan Cuma günü oynanacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım, sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.

Play-off 3-4'üncülük etabı maç programı şöyle:

12 Nisan Cuma:

14.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

16 Nisan Salı:

18.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

19 Nisan Cuma:

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart) (Gerekirse)

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Halkbank Voleybol Sigorta Ankara Spor Güncel Haberler

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