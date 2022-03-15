Vitor Pereira'nın kabusu İsmail Kartal'ı da buldu! Beş futbolcu forma istedi
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Valencia, Gustavo, Novak, cezası biten İrfan Can takıma katıldı. Eksiklerin dönüşüyle forma rekabeti başladı. Futbolcular teknik ekibe görev alabileceğini iletti. Öte yandan Sosa da şans bekliyor. İsmail Kartal futbolcuları küstürmemek için çözüm arıyor.
Spor Toto Süper Lig'de seri yakalayan Fenerbahçe'de forma rekabeti başladı. Sarı-Lacivertliler'in genç futbolcusu Arda Güler'in de kendini kabul ettirmesiyle yarış kızıştı.
EKSİKLER DÖNDÜ
Sarı-Lacivertliler'de sakatlıklarını atlatan Gustavo, Novak, Valencia, takıma döndü. İrfan Can Kahveci de cezasını tamamladı. Sosa da dahil olmak üzere bu beş futbolcu alabileceğini ekibe iletti.
PEREİRA'NIN KABUSU
Sezon başında göreve getirilen Vitor Pereira, kadro şişkinliği sebebiyle futbolcularla kriz yaşamıştı. İdeal kadrosunu yaratan İsmail Kartal, futbolcularını küstürmemek için çözüm arıyor.