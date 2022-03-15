Vitor Pereira'nın kabusu İsmail Kartal'ı da buldu! Beş futbolcu forma istedi

Spor Toto Süper Lig'de seri yakalayan Fenerbahçe'de forma rekabeti başladı. Sarı-Lacivertliler'in genç futbolcusu Arda Güler'in de kendini kabul ettirmesiyle yarış kızıştı.

EKSİKLER DÖNDÜ

Sarı-Lacivertliler'de sakatlıklarını atlatan Gustavo, Novak, Valencia, takıma döndü. İrfan Can Kahveci de cezasını tamamladı. Sosa da dahil olmak üzere bu beş futbolcu alabileceğini ekibe iletti.

PEREİRA'NIN KABUSU

Sezon başında göreve getirilen Vitor Pereira, kadro şişkinliği sebebiyle futbolcularla kriz yaşamıştı. İdeal kadrosunu yaratan İsmail Kartal, futbolcularını küstürmemek için çözüm arıyor.