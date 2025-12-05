Haberler

Victor Osimhen bu sezonki gol sayısını 11'e çıkardı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Samsunspor maçında 2 gol atarak bu sezon Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı ve toplamda 11. golüne ulaştı.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Samsunspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de gol sayısını 5'e çıkardı. Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi ile birlikte toplamda 11. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Mücadelenin 29. dakikasında Leroy Sane'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Osimhen, kale önünden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve skor 2-0'a geldi. Nijeryalı futbolcu, maçın 90+1. dakikasında da ceza sahası içinde röveşatayla topu ağlarla buluşturdu ve galibiyet golünü kaydetti.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de gol sayısını 5 yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan Osimhen bu sezon toplamdaki gol sayısını da 11'e çıkardı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
