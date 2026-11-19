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Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 12. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), Olympiakos forması giyen Sasha Vezenkov oldu.

Organizasyonun açıklamasına göre, Olympiakos deplasmanda Maccabi Tel Aviv'i 97-95 yenerken Yunan ekibinin Bulgar oyuncusu, kaydettiği 37 sayı ile maçta öne çıktı.

Bulgar oyuncu, attığı 37 sayının yanı sıra kaydettiği 9 ribaunt ve birer asist ve top çalma ile haftanın MVP'si seçildi.

Haftanın en değerli oyuncusu Vezenkov, kariyerinde 19. kez bu ödülü aldı. 31 yaşındaki basketbolcu, turnuva tarihinde en çok "Haftanın MVP'si" ünvanını kazanan oyuncu olma konusunda Fenerbahçe forması giyen Shane Larkin'i yakaladı.

Kaynak: AA