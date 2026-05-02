Haberler

Veysel Bilen: "Şampiyonluk turu için gelen bir takımı yenmenin gururunu yaşıyoruz"

Veysel Bilen: 'Şampiyonluk turu için gelen bir takımı yenmenin gururunu yaşıyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Galatasaray maçının ardından, "Şampiyonluk turu atmak için gelen bir takımı sürklase ederek yenmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Galatasaray maçının ardından, "Şampiyonluk turu atmak için gelen bir takımı sürklase ederek yenmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu galibiyet bir tesadüf değil. 21 yıl sonra gelen bir galibiyet" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Kulübü Başkanvekili Veysel Bilen ile Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bilen, "Bu galibiyet, hak mahrumiyeti nedeniyle aramızda olmayan başkanımıza ve stadı dolduran taraftarımıza armağan ediyorum. Hocamız, teknik ekibimiz, oyuncu grubumuzla birlikte bu maçın da önemini idrak ederek iyi hazırlandık. 3 haftadır süregelen bir galibiyet zincirimiz vardı. Takımın performansı her geçen gün artıyordu. Şampiyonluğun en büyük adayı, buraya belki de şampiyonluk turu atmak için gelen bir takımı sürklase ederek yenmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu galibiyet bir tesadüf değil. 21 yıl sonra gelen bir galibiyet. Samsunspor bir yapılanma içerisindedir. Bu sene Konferans Ligi'nde ülkemize ciddi puanlar kazandırdık. Onun yanında lige renk kattığımızı düşünüyoruz. Evimizde kaybettiğimiz şanssız puanlar olmasa bugün yine ilk 5 takımın içerisinde olacaktık" diye konuştu.

"Biz de eşit ve adil bir hakem olduğunda neler olduğunu gösterdik"

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır ise, "Bu sezonun en güzel maçlarından birini oynadık. Galatasaray çok iyi bir takım. Çok kaliteli oyuncuları var. Biz de eşit ve adil bir hakem olduğunda neler olduğunu gösterdik. Bu maça gelemeyen, bize göre haksız ceza verilen başkanımıza armağan ediyoruz. Bu sene çok maç oynadık. Onun yorgunlukları nedeniyle 7. sırada kaldık. İnşallah seneye çok daha güzel işler yapacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'a Samsun'da soğuk duş! Fenerbahçe ile puan farkı 4'e indi

Galatasaray Samsun'da fark yedi! Puan farkı 4'e indi
İran’dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı

İran’dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
Savaş yeniden mi başlıyor? Trump yönetiminden İran'ın vurduğu 4 ülkeye dev satışa onay

Trump'tan İran'ın vurduğu 4 ülkeye dev satışa onay! "Derhal" gidecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğulları iki gence kurşun yağdırdı, aileleri basın mensuplarına çıkıştı: Daha 18 yaşında, çekmeyin

Oğulları iki gence kurşun yağdırdı, aileleri bambaşka kişilere çıkıştı
Acun Ilıcalı 4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Amedspor'u şampiyon yapan Diagne'den Süper Lig'e gözdağı

Amedspor'u şampiyon yaptı, gözünü Süper Lig'e dikti
Oğulları iki gence kurşun yağdırdı, aileleri basın mensuplarına çıkıştı: Daha 18 yaşında, çekmeyin

Oğulları iki gence kurşun yağdırdı, aileleri bambaşka kişilere çıkıştı
Çekiciyi önce üzerlerine sürdü, sonra sopayla saldırdı

Önce koca çekiciyi üzerlerine sürdü, sonra sopayla saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu