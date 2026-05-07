Haberler

Manisa'ya filede Brezilyalı yıldız

Manisa'ya filede Brezilyalı yıldız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybolda Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, Brezilya Milli Takımı'nın yıldız pasör çaprazı Lorenne Teixeira'yı transfer etti. Teixeira, kariyerinde birçok başarıya imza atmış bir sporcu olarak Manisa ekibine katıldı.

VOLEYBOLDA Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor dış transferde Brezilyalı yıldız Lorenne Teixeira'yı renklerine bağladı. Kariyerinde birçok başarı bulunan, Brezilya Milli Takımı'yla 2022 Dünya Şampiyonası'nda gümüş, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan 30 yaşında, 1.87 boyundaki pasör çaprazı Manisa ekibine imza attı. Lorenne Teixeira bu sezon ortasına kadar VakıfBank'ta da forma giymişti.

Yeşil-beyazlı kulüp transferle ilgili, "Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak, yeni sezon kadromuzu dünya çapında bir isimle güçlendiriyoruz! Brezilya Milli Takımı'nın yıldız pasör çaprazı Lorenne Teixeira artık bizimle! Brezilya formasıyla Milletler Ligi ve Güney Amerika Şampiyonası'nda sayısız başarıya imza atan, uluslararası tecrübesiyle sahaya damga vuran Lorenne, Manisa'nın başarısı için ter dökecek. Hoş geldin Lorenne! Birlikte büyük zaferlere" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
İspanya’dan dikkat çeken KAAN hamlesi! Türkiye ile görüşmeler başladı

Avrupa ülkesinden ABD'ye tarihi ayar! Gözbebeğimize talip oldular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransız yorumcudan İsrail'e kritik uyarı: Türkiye ile uğraşmayın, çok kötü sonuçlanır

Fransız yorumcudan canlı yayına damga vuran Türkiye uyarısı
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Şanlıurfa'da bir hastanenin çocuk polikliniğindeki yoğunluk dikkat çekti

Şehir diken üstünde! Hastanedeki yoğunluk dikkat çekti
Fransız yorumcudan İsrail'e kritik uyarı: Türkiye ile uğraşmayın, çok kötü sonuçlanır

Fransız yorumcudan canlı yayına damga vuran Türkiye uyarısı
Yetişkin içerik üreticisinin Beşiktaş ile kıyaslandığı paylaşıma verdiği yanıt olay oldu

Kazancı Süper Lig devi ile kıyaslandı! Verdiği yanıt olay oldu
MHP'li isim Amedspor için kapı kapı geziyor

MHP'li isim Amedspor için kapı kapı geziyor