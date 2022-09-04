Venezuela'da bisiklet gösterisi
Spor Haberleri
Venezuela'da bisiklet gösterisi Gösteri yapan bisiklet sporcuları CARACAS - Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bulunan Birleşmiş Milletler Parkı'nda Ulusal BMX Serbest Stil gösterisinde bisiklet sporcuları akrobatik hareketlerle seyircilerin ilgisini çekti.
Venezuela'da bisiklet gösterisi
Gösteri yapan bisiklet sporcuları CARACAS - Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bulunan Birleşmiş Milletler Parkı'nda Ulusal BMX Serbest Stil gösterisinde bisiklet sporcuları akrobatik hareketlerle seyircilerin ilgisini çekti.
Kaynak: AA / Marcos Salgado - Spor