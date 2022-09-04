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Venezuela'da bisiklet gösterisi

Spor Haberleri

Venezuela'da bisiklet gösterisi Gösteri yapan bisiklet sporcuları CARACAS - Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bulunan Birleşmiş Milletler Parkı'nda Ulusal BMX Serbest Stil gösterisinde bisiklet sporcuları akrobatik hareketlerle seyircilerin ilgisini çekti.

Venezuela'da bisiklet gösterisi

Gösteri yapan bisiklet sporcuları CARACAS - Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bulunan Birleşmiş Milletler Parkı'nda Ulusal BMX Serbest Stil gösterisinde bisiklet sporcuları akrobatik hareketlerle seyircilerin ilgisini çekti.

Kaynak: AA / Marcos Salgado - Spor

Birleşmiş Milletler Venezuela Spor Haberler

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