Üye Girişi
Haberler

Vasilije Micic, Anadolu Efes'ten ayrıldı ve Oklahoma City Thunder'a transfer oldu

Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes'ten ayrılan Vasilije Micic, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Oklahoma City Thunder'a transfer oldu. Micic, Anadolu Efes'te birçok başarı elde etti ve EuroLeague'de MVP seçildi.

Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes'ten ayrılan Vasilije Micic, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Oklahoma City Thunder'a transfer oldu.

NBA ekibinden yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncuyla imzalanan sözleşmenin süresine yer verilmedi. Sırp oyun kurucu, 2018-2019 sezonundan bu yana formasını giydiği Anadolu Efes'te 2 THY EuroLeague, 3 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Micic ayrıca 2021 yılında EuroLeague'de sezonun,  2 kez de Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Oklahoma City Thunder Anadolu Efes Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title