Vasilije Micic, Anadolu Efes'ten ayrıldı ve Oklahoma City Thunder'a transfer oldu

Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes'ten ayrılan Vasilije Micic, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Oklahoma City Thunder'a transfer oldu. Micic, Anadolu Efes'te birçok başarı elde etti ve EuroLeague'de MVP seçildi.