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Vanspor FK, Nazilli Belediyespor ile berabere kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor FK, evinde konuk ettiği Nazilli Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulurken, Nazilli Belediyespor'dan Recep Efe Koçak kırmızı kart gördü.