Vanspor FK, Nazilli Belediyespor ile berabere kaldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor FK, evinde konuk ettiği Nazilli Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulurken, Nazilli Belediyespor'dan Recep Efe Koçak kırmızı kart gördü.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftada Vanspor FK konuk ettiği Nazilli Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Mücahid Adem Çelebi, Çağrı Ateş
Vanspor FK: Nurullah Aslan, Alpay Koçaklı (Hasan Bilal dk. 61), Emre Öztürk, Harun Kavaklıdere, Bekir Can Kara, Ahmet Eren, Muhammed Ali Doğan, Erdem Seçgin (Mehmet Can Davarcıoğlu dk. 85), Medeni Bingöl, Bahattin Berke Demircan (Ahmet Ülük dk. 78 ), Burak Kavlak
Nazilli Belediyespor: Ömer Kavurkacı, Baran Işık, Ahmet Gökbayrak, Süleyman Enes Karakaş (Talha Erdoğan dk. 90+3), Yunus Emre Karakaya, Salih Kavrazlı (Barış Örücü dk. 80), Cemil Devrim (Tibet Öniz dk. 46), Ali Karakaya, Ekrem Çalışanlar, Özkan Taştemur (Serhat Aslan dk. 46), Recep Efe Koçak
Goller: Hasan Bilal (dk. 67), Mehmet Can Davarcıoğlu (dk. 90+2)(Vanspor FK), Barış Örücü (dk. 80), Ahmet Gökbayrak (dk.90+6) (Nazilli Belediyespor)
Kırmızı kart: Recep Efe Koçak (dk. 50) (Nazilli Belediyespor)
Sarı kartlar: Bahattin Berke Demircan, Burak Kavlak (Vanspor FK), Ali Karakaya, Serhat Aslan, Talha Erdoğan (Nazilli Belediyespor) - VAN