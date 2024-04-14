Vanspor FK, Altınordu'yu 2-1 mağlup etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 35. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Levent Yeşilyurt, Şükrü Mert
Vanspor FK: Nurullah Aslan, Ahmet Eren, Miraç Acer, Harun Kavaklıdere (Ahmet Ülük dk. 75), Metincan Cici, Hasan Bilal (Berke Demircan dk. 68), Işık Kaan Arslan (Medeni Bingöl dk. 84), Sinan Kurumuş, Erdem Seçgin, Muhammed Gönülaçar ( Muhammed Ali Doğan dk. 75), Burak Kavlak
Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Acer, Hasan Berat Kayalı, Yusuf Can Esendemir, Metehan Yilmaz, Devrim Taşkaya (Gökberk Efe dk. 73), Sami Satılmış, Keni Var Uzun (İlkan Sever dk. 60), Onurcan Güler (Eray Ataseven dk. 60), Onur Ramazan Toprak (Aldullah Soğucak dk. 80)
Goller: Devrim Taşkaya (dk. 18) (Altınordu), Yusuf Can Esendemir (dk. 59 KK), Muhammed Ali Doğan (dk. 90+1) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Harun Kavaklıdere (dk.11), Ahmet Eren (dk. 51), Sinan Kurumuş (dk. 90+5) (Vanspor FK), Abdullah Soğucak (dk. 87) (Altınordu) - VAN