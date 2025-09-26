Vali Hatipoğlu, başarılı gençlerle bir araya geldi

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu; spor, sanat, kültür ve teknoloji organizasyonlarında başarılı olan gençlerle bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Avrupa'da düzenlenen organizasyonlara katılım gösteren Elazığlı sporcular çeşitli dereceler elde etti. Bu çerçevede Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda Vali Numan Hatipoğlu genç sporcularla bir araya gelerek tebrik etti.

Gençlerle bir araya gelen Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu "Bugün spordan sanata, kültürden teknolojiye kadar farklı alanlarda büyük başarılar elde eden gençlerimizle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duydum. Onların her biri, ilimizin ve ülkemizin gurur kaynağıdır. Gençlerimizi yürekten kutluyorum. Spor, sanat, kültür ve yeknolojinin olduğu yarışmalarda gençlerimizi görmek ve karşılığında derece almaları beni mutlu ediyor. Birbirinden değerli gençlerimizi her daim desteklemeye ve katkıda bulunmaya devam edeceğim" dedi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise "Valimize gençlerimize göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün burada spor, sanat, kültür ve teknoloji yarışmalarında dereceye girerek bizleri gururlandıran gençlerimizle beraberiz. Teknofest'te zorlu rakiplerimize rağmen ikinci olduk. Harp Okulu Öğrencilerinin kurdukları takımlar arasından bu dereceyi almak ayrıca gurur verici. Yine kültür ve sanat yarışmalarında 4 kategoride de derece alan gençlerimiz bizleri Türkiye Finallerinde temsil edecek. Dartta ayrıca yükseliyoruz ve milli takıma sporcu verdik. Atletizmde de şampiyonlarımız var, Avrupa Kickboks Şampiyonasında Yusuf ve Musa'nın derece alacağına emindik ve üçüncü oldular" diye konuştu. - ELAZIĞ