Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisi öncesi kendinden emin: Gerekli bilgileri paylaştık

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi kazanmak istediklerini belirten Ismael, "Hepimiz bir aradayız bu önemli. Bu maç özelinde gerekli bilgileri oyuncularımızla paylaştık." dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev debi öncesi siyah-beyazlıların hocası Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

"GERİ DÖNMEK GÜZEL"

Valerien Ismael yaptığı açıklamada, "Geri dönmek güzel. Hepimiz bir aradayız bu önemli. Bu maç özelinde gerekli bilgileri oyuncularımızla paylaştık." dedi.

"İÇERİDE OYNAMAK BİZİM İÇİN ZEVK"

Deneyimli hoca ayrıca, "İnanılmaz bir atmosfer var. Taraftarımız en iyi ve ateşli taraftar. İçeride oynamak bizim için zevk. Bu enerjiye 3 puanla geri dönüş sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.