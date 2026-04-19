Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank, kupasını aldı

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off finalinin 5. maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Kupa seremonisinde Fenerbahçeli oyunculara ikincilik madalyaları verildi, MVP ödülünü ise Marina Markova aldı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa seremonisi düzenlendi.

Törende ilk olarak Fenerbahçeli oyunculara ikincilik madalyaları verildi. Sarı-lacivertli takımın kaptanı Eda Erdem'e ikincilik şilti takdim edildi.

VakıfBank'ın oyuncuları ile teknik ekibine şampiyonluk madalyaları verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kupayı sarı-siyahlı takımın kaptanı Zehra Güneş'e takdim etti. Milli oyuncunun kupayı havaya kaldırmasının ardından büyük sevinç yaşandı.

VakıfBanklı voleybolcular, Sultanlar Ligi şampiyonluğunu taraftarları ve yakınlarıyla kutladı.

Final serisinin MVP'si Marina Markova

Sultanlar Ligi play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü VakıfBank'tan Marina Markova kazandı.

Rus smaçör, bu sezon sergilediği performansla sarı-siyahlı ekibin ligde şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.

ABD donanması, Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu

ABD donanması, Hürmüz Boğazı'nda İran gemisini vurdu
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru

Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den rekor başvuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan 'COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunundan 'sıfır atık' konuşması

Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim

Okul saldırıları sonrası tedirgin eden bir paylaşım daha
Trabzonspor, RAMS Başakşehir'e karşı galibiyeti 90+3'te kaçırdı

Fenerbahçe'den sonra Trabzon da uzatmalarda aynı kaderi yaşadı
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru

Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den rekor başvuru
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler

İddiayı duyan 3 genç kız hemen harekete geçti, olay karakolda bitti
Premier Lig'de 4-3'lük çılgın maç! Gitti denen maç döndü

85. dakikada 3-1 olan maçın skoru inanılmaz! Neler oldu neler