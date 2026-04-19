Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank, kupasını aldı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off finali 5. ve son maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seriyi 3-2 kazanan ve şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, kupasını aldı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa seremonisi düzenlendi.

Törende ilk olarak Fenerbahçeli oyunculara ikincilik madalyaları verildi. Sarı-lacivertli takımın kaptanı Eda Erdem'e ikincilik şilti takdim edildi.

VakıfBank'ın oyuncuları ile teknik ekibine şampiyonluk madalyaları verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kupayı sarı-siyahlı takımın kaptanı Zehra Güneş'e takdim etti. Milli oyuncunun kupayı havaya kaldırmasının ardından büyük sevinç yaşandı.

VakıfBanklı voleybolcular, Sultanlar Ligi şampiyonluğunu taraftarları ve yakınlarıyla kutladı.

Final serisinin MVP'si Marina Markova

Sultanlar Ligi play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü VakıfBank'tan Marina Markova kazandı.

Rus smaçör, bu sezon sergilediği performansla sarı-siyahlı ekibin ligde şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.