VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkıyor

Bugüne kadar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekiplerine karşı oynadığı 28 maçın 23'ünü kazanan VakıfBank'ın yarı finale yükselmek için Developres Rzeszow'u mağlup etmesi gerekiyor. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması durumda yarı finale yükselen ekip olacak. VakıfBank mücadeleyi 3-2 kazanırsa yarı final biletini alan ekibi altın set belirleyecek. VakıfBank - Developres Rzeszow eşleşmesinin kazananı yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi olacak.

VakıfBank'ın yıldız pasörü Cansu Özbay ise "İlk maçta istediğimiz performansın uzağındaydık. Yaptığımız hataları tekrarlamamak için bu maça her zamanki gibi çok çalışarak hazırlanıyoruz. Çok daha dikkatli ve iyi bir takım oyunu ile seyircilerimizi her zamanki gibi mutlu edeceğimize ve turu geçeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Spor