VakıfBank, Polonya takımını mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda Polonya'nın PGE Rysice Rzeszow takımını 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçı Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Magdalena Stysiak tribünden takip etti.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Dejan Rogic (Sırbistan), Ilaria Vagni (İtalya)
VAKIFBANK: Zehra Güneş, Cansu Özbay, Guimaraes, Thompson, Frantti, Ogbogu, Karutasu, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Bahar Akbay, Busa, Derya Cebecioğlu, Van Aalen
PGE RYSICE RZESZOW: Kalandedze, Obiala, Orvosova, Wenerska, Jurczyk, Coneo, Makarowska, Szczyglowska (L), Kubas (L), Szalagowska, Kowalska
SETLER: 25-12, 25-18, 25-23
SÜRE: 70 dakika (20', 23', 27')
VakıfBank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında sahasında Polonya'nın PGE Rysice Rzeszow takımını 25-12, 25-18 ve 25-23 setler sonucu 3-0 mağlup etti. İlk karşılaşmayı da 3-0'lık skorla kazanan VakıfBank, bu sonucun ardından adını çeyrek finale yazdırdı.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT VE STYSIAK MÜCADELEYİ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecisi İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Magdalena Stysiak, VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'nde Rzeszow'u ağırladığı maçı tribünden takip etti.