VakıfBank, Polonya takımını mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Dejan Rogic (Sırbistan), Ilaria Vagni (İtalya)

VAKIFBANK: Zehra Güneş, Cansu Özbay, Guimaraes, Thompson, Frantti, Ogbogu, Karutasu, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Bahar Akbay, Busa, Derya Cebecioğlu, Van Aalen

PGE RYSICE RZESZOW: Kalandedze, Obiala, Orvosova, Wenerska, Jurczyk, Coneo, Makarowska, Szczyglowska (L), Kubas (L), Szalagowska, Kowalska

SETLER: 25-12, 25-18, 25-23

SÜRE: 70 dakika (20', 23', 27')

VakıfBank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında sahasında Polonya'nın PGE Rysice Rzeszow takımını 25-12, 25-18 ve 25-23 setler sonucu 3-0 mağlup etti. İlk karşılaşmayı da 3-0'lık skorla kazanan VakıfBank, bu sonucun ardından adını çeyrek finale yazdırdı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT VE STYSIAK MÜCADELEYİ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecisi İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Magdalena Stysiak, VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'nde Rzeszow'u ağırladığı maçı tribünden takip etti.