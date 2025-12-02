Voleybol: CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi
CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında VakıfBank, CS Volei Alba Blaj'ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Polivalenta
Hakemler: Igor Schimpl (Sırbistan), Gyula Tillmann (Macaristan)
CS Volei Alba Blaj: Costa, Trcol, Piani, Pirv, Delic, Krenicky (Veres, Lijklema, Grama, Otcuparu)
VakıfBank: Cansu Özbay, Cazaute, Zehra Güneş, Boskovic, Lazovic, Ogbogu (Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan, Lorenne Teixeira, Derya Cebecioğlu)
Setler: 25-21, 23-25, 14-25, 21-25
Süre: 98 dakika (25, 27, 21, 25)
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor