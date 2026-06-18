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VakıfBank, yeni sezonda 11 voleybolcuyla yola devam edecek

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonunda kaptan Zehra Güneş ve 10 oyuncuyla yola devam edeceğini açıkladı. Ayrıca genç yetenek Aylin Uysalcan A takım kadrosuna dahil edildi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 11 oyuncuyla 2026-2027 sezonunda da yola devam edileceğini duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kaptan Zehra Güneş ile voleybolculardan Helena Cazaute, Cansu Özbay, Berka Buse Özden, Aleksandra Jegdic, Deniz Uyanık, Aylin Sarıoğlu Acar ve Tijana Boskovic ile yeni sözleşme imzalanırken sözleşmeleri devam eden Marina Markova ve Katarina Dangubic de kadroda yer almaya devam edecek.

Öte yandan geçen sezon çifte lisansla mücadele eden 16 yaşındaki pasör çaprazı Aylin Uysalcan da A takım kadrosuna dahil edildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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