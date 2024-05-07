VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Kanadalı oyuncu Kiera Van Ryk'ı kadrosuna dahil etti
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu kadro yapılanması doğrultusunda Kanadalı oyuncu Kiera Van Ryk'ı kadrosuna dahil etti. 25 yaşındaki Kanadalı pasör çaprazı, Türk Hava Yolları forması altında geçtiğimiz sezonun en skorer oyuncusu olmuştu.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu kadro yapılanması doğrultusunda Kanadalı oyuncu Kiera Van Ryk'ı kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları forması altında 2023-2024 sezonunun en skorer oyuncusu olan 25 yaşındaki Kanadalı pasör çaprazı ile sözleşme imzalandı.