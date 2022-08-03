VakıfBank'ın 5. Avrupa şampiyonluğu belgesel oldu VakıfBank'ın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği 5. şampiyonluğun belgeseli yayımlandı. VakıfBank'ın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği 5. şampiyonluğun belgeseli yayımlandı. Kulübün Youtube'daki hesabından yayımlanan belgeselde, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek bu kulvarda 5. kez kupaya ulaşan sarı-siyahlı takımın şampiyonluk yolculuğunun detayları yer alıyor. Belgeselde, seyahat detaylarının yanı sıra 2022 sezonunu 5 kupayla kapatan takımın başantenörü Giovanni Guidetti'nin maç öncesi sporculara yönelik konuşması, şampiyonluk coşkusu ve maçtan sonraki görüşler sporseverlere sunuluyor. Spor AA / Serdal Kalaycı Ljubljana Slovenya Spor Haberler

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