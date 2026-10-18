Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

VakıfBank, Eczacıbaşı Peron İstanbul'u deplasmanda 3-2 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, deplasmanda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yendi. Setler 25-14, 25-18, 18-25, 22-25 ve 9-15 sonuçlandı. Karşılaşma 133 dakika sürdü.

Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta

Hakemler: Seçkin Yener, Yusuf Kaynar

Eczacıbaşı Peron İstanbul : Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Uzelac, Weitzel (Simge Aköz, Selin Adalı, Elif Şahin, Dudova, Yaprak Erkek, Rettke, Ishikawa)

VakıfBank: Cazaute, Berka Özden, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Eylül Yatgın, Ivanovic, Deniz Uyanık, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Jegdic, Aylin Sarıoğlu Acar)

Setler: 25-14, 25-18, 18-25, 22-25, 9-15

Süre: 133 Dakika (26, 28, 27, 33, 19)

Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, Eczacıbaşı Peron İstanbul'u deplasmanda 3-2 yendi.

Kaynak: AA
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
İnegöl'de kız meselesi kavgasında 18 yaşındaki Emre Acar öldü! Şüpheli, yaraladığı arkadaşlarını görmeye geldiği hastanede yakalandı

Arkadaşını öldürdü, yaraladıklarını görmeye hastaneye gitti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husi tehdidi büyüyor: Riyad'ın 99 katlı simge gökdeleni çalışanlarını eve gönderdi

Riyad'ın 99 katlı simge gökdeleni çalışanlarını eve gönderdi
Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama

Arda'dan A Milli Takım için bir açıklama daha
Zonguldak'ta sağanak sonrası derelerden sürüklenen çöpler limanda birikti

Limana gelenler bu mide bulandırıcı manzarayla karşılaştı
Galatasaray'dan Leao'nun sakatlığıyla ilgili ilk açıklama

16 dakika sahada kalabilmişti! Merakla beklenen açıklama geldi
Bir dönemin fenomeni Çitos Efe 15 yaşına girdi! Son hali şaşırttı

Bir dönemin çocuk fenomeniydi! İşte Çitos Efe’nin son hali…
Bakan Bayraktar'dan doğal gaza zam sorusuna yanıt

Kışın vatandaşları en çok ilgilendiren soruya yanıt verdi
Siverek'te ütüyle yakıldığı iddia edilen çocuğun üvey annesi ve 2 yakını tutuklandı

Kan donduran ütüyle işkence iddiası! 3 kadın tutuklandı