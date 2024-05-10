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VakıfBank, Deniz Uyanık'ı kadrosuna kattı

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Nilüfer Belediyespor forması giyen Deniz Uyanık'ı kadrosuna dahil etti. Deniz Uyanık, başarılı performansıyla dikkat çekmişti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Nilüfer Belediyespor forması giyen Deniz Uyanık'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta oyuncu için "Deniz, önümüzdeki sezondan itibaren sarı siyahlı formayla mücadele edecek. Daha nice zaferlere birlikte yürümek dileğiyle." ifadesi kullanıldı.

Deniz Uyanık, 2022-2023 sezonunda formasını giydiği Nilüfer Belediyespor'da yaptığı 80 blokla Vodafone Sultanlar Ligi'nin bu alandaki en başarılı sporcusu olmuştu. Genç voleybolcu, 2023-2024 sezonu blok sıralamasında da 69 blokla üçüncü basamağı paylaştı.

Kaynak: AA / Spor

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