Üst üste 3 penaltı kurtardı! Bütün ülke Berke Özer'i konuşuyor
Lille kalecisi Berke Özer, Roma maçında üst üste 3 penaltı kurtararak Avrupa basınında manşetlere çıktı. Fransız medyası genç kaleci için "kahraman", "inanılmaz başarı" ve "tarihi bir performans" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Roma - Lille maçına Türk kaleci Berke Özer damga vurdu. Lille'in genç file bekçisi, karşılaşmada tam 3 penaltıyı kurtararak takımına tarihi bir galibiyet getirdi.

AVRUPA BASININDAN ÖVGÜ YAĞDI

Berke'nin performansı özellikle Fransız basınında geniş yankı buldu. Football 365, "Lille, Roma'yı dize getirdi, Özer kahraman" ifadelerini kullandı. Le Figaro, "Lille kalecisinin inanılmaz başarısı, üst üste üç penaltıyı kurtardı. Roma taraftarlarını kelimenin tam anlamıyla çileden çıkardı" yorumunda bulundu. Le Parisien ise "Berke Özer üç penaltıyı kurtardı ve Lille'e prestijli bir zafer kazandırdı. Özer kulüp kahramanına dönüştü" sözleriyle övgü yağdırdı.

"TARİHİ BİR BAŞARI"

Özer'in performansı, L'Equipe tarafından da manşete taşındı. Haberde, "Lille, kalecisi Berke Özer'in muhteşem performansıyla Roma'yı mağlup etti. Üst üste 3 penaltı kurtaran Türk kaleci, tarihi bir başarıya imza attı" denildi. RMC Sport ise maçı, "Roma-Lille maçında çılgın bir seri: Berke Özer üst üste üç penaltı kurtardı" ifadeleriyle özetledi.

LİLLE'İN KAHRAMANI

Fransa'nın önemli spor sitelerinden Foot Mercato da genç kalecinin olağanüstü performansına dikkat çekerek, "Lille kendi sahasında AS Roma'yı yenerek Avrupa arenasında bir başarıya daha imza attı. Bu başarının büyük bir kısmı, üst üste üç penaltı kurtaran Berke Özer'in olağanüstü performansına dayanıyor" değerlendirmesini yaptı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
