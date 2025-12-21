Uşakspor ilk yarıyı mutlu bitirdi
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta çok iyi başladığı sezon içinde haftalarca kabus gören Uşakspor, son periyotta yaşadığı krizlere rağmen teknik direktör Ergün Penbe yönetiminde yine gaza basarak devreyi Play-Off potasında tamamladı. İlk 6 haftada yenilgisiz lider olduğu grupta bir dönem üst üste 4 maç kaybeden, toplam 16 oyuncusu bahis soruşturmasında ceza alan kırmızı-siyahlılar pes etmedi. Grupta art arda üçüncü galibiyetini son sıradaki Nazillispor'u deplasmanda 2-0 yenerek alan Uşakspor ilk yarıyı 28 puanla Play-Off hattında bitirdi.