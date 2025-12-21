Haberler

Uşakspor ilk yarıyı mutlu bitirdi

Uşakspor ilk yarıyı mutlu bitirdi
Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun başında iyi bir başlangıç yapan ancak sonrasında krizlerle karşılaşan Uşakspor, teknik direktör Ergün Penbe yönetiminde Play-Off potasında devreyi tamamladı. Deplasmanda Nazillispor'u 2-0 yenerek 28 puana ulaştı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta çok iyi başladığı sezon içinde haftalarca kabus gören Uşakspor, son periyotta yaşadığı krizlere rağmen teknik direktör Ergün Penbe yönetiminde yine gaza basarak devreyi Play-Off potasında tamamladı. İlk 6 haftada yenilgisiz lider olduğu grupta bir dönem üst üste 4 maç kaybeden, toplam 16 oyuncusu bahis soruşturmasında ceza alan kırmızı-siyahlılar pes etmedi. Grupta art arda üçüncü galibiyetini son sıradaki Nazillispor'u deplasmanda 2-0 yenerek alan Uşakspor ilk yarıyı 28 puanla Play-Off hattında bitirdi.

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Soğukkanlılığın böylesi! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
Eğlence mekanına gece yarısı silahlı saldırı: 9 ölü
Murat Övüç tutuklandı
Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü
Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
