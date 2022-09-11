Uşakspor, Kastamonuspor hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile Kastamonu 1966 maçı hazırlıklarına başladı. Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile Kastamonu 1966 maçı hazırlıklarına başladı. Lige kötü bir başlangıç yapan Uşakspor, bugün gerçekleştirilen antrenman ile Kastamonuspor 1966 maçı hazırlıklarına başladı. Düzenlenen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, güç ve taktik çalışmalarıyla son buldu. - UŞAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kastamonuspor 1966 Kastamonu Uşakspor Spor Haberler

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