Haberler

Uşakspor, Süleyman Enes Karakaş'ı Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşakspor, Erzurumspor FK'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Süleyman Enes Karakaş'ı kiraladı. Geçen sezon şampiyonluk yaşayan Erzurumspor'da 8 maça çıkıp 1 gol atan Karakaş, yeni takımıyla kamp çalışmalarına katıldı. Hazırlık maçında Hatayspor ile 2-0 öndeyken gerginlik nedeniyle erken sona erdi.

3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Uşakspor transferde Erzurumspor FK'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Süleyman Enes Karakaş'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Afyonspor'da yetişen Enes kariyerinde daha önce Nazillispor'da da görev yaptı. Enes geçen sezon 1'inci Lig'de şampiyon olan Erzurumspor'da 4 lig, 4 kupa maçında forma giyip 1 gol attı. Yeni sezon öncesi Afyonkarahisar'daki kamp çalışmalarını sürdüren Uşakspor oynadığı hazırlık maçında Hatayspor karşısında 2-0 öndeyken mücadele çıkan gerginlik nedeniyle erken bitirildi. Karşılaşmanın son bölümünde sahada istenmeyen olaylar yaşanırken, futbolcular arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekile taciz dayağına ilk yorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

24 günde 9 kilo verdi! Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı

24 günde 9 kilo verdi! Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı
Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı

Antrenman saatini duyunca verdiği cevap olay oldu
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor

Taciz iddiası sonrası dövülmüştü! CHP'li vekil aforoz ediliyor
Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Öcalan sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır