Uşak Spor, Kaleci Can Türk ile Sözleşme Yeniledi
3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Uşak Spor, 22 yaşındaki kaleci Can Türk ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 3'üncü Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyen Can, kariyerine Adana Demirspor altyapısında başlamıştı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Uşak Spor kalecisi Can Türk ile sözleşme yeniledi. Ege temsilcisi 22 yaşındaki file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Adana Demirspor altyapısından yetişen Can Türk, Belediye Kütahyaspor'da da görev aldı. Can geçen sezon Uşak Spor'la 3'üncü Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor