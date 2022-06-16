Ünlü yorumcular NTV'den ayrıldı! İşte Metin Tekin ve Önder Özen'in yeni kanalı

Futbolseverlerin yorumlarını ilgiyle takip ettiği Önder Özen ile Metin Tekin'in yeni sezonda yer alacağı kanal belli oldu.

ÖNDER ÖZEN VE METİN TEKİN VOLE'YE TRANSFER OLDU

Geçen sezonu NTV'de geçiren Önder Özen ile Metin Tekin, YouTube'da yayın yapan Vole kanalına transfer oldu. Yeni sezonda sadece Vole'de yorum yapacak Önder Özen ve Metin Tekin ikilisine, meslektaşları başta olmak üzere sosyal medyadan birçok tebrik mesajı geldi.İki usta yorumcu daha önce yayıncı kuruluş beIN Sports ve NTV'de beraber çalışmıştı.

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